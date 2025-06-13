Antalya'nın gözde tatil merkezi Alanya'da yaz mevsimi tüm ihtişamıyla kendini hissettiriyor. Güneşin ısıtan yüzüyle birlikte, Akdeniz'in serin suları da tatilcilere kucak açmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, deniz suyu sıcaklığı 24.7 dereceye ulaşarak, Alanya sahillerini yüzmek için adeta bir cennete dönüştürdü.

Plajlara Akın Başladı: İdeal Deniz Suyuyla Yaz Keyfi

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan denize girmek, Alanya'da artık çok daha keyifli hale geldi. Bölgede artan hava sıcaklıklarına paralel olarak deniz suyu sıcaklıkları da yükselişe geçti. Bu durum, hem yerli hem de yabancı tatilciler için uzun zamandır beklenen bir gelişme olarak karşılandı.

MGM'nin Piri Reis Denizcilik Sayfaları'ndan alınan son verilere göre, bugün yani 13 Haziran itibarıyla Antalya genelinde ve dolayısıyla Alanya kıyılarında deniz suyu sıcaklığı 24.7 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklık değeri, Akdeniz'de yüzmek ve serinlemek isteyenler için oldukça ideal bir seviye olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığındaki bu artışın, özellikle bunaltıcı yaz günlerinde ferahlamak isteyen tatilciler için mükemmel koşullar oluşturduğunu belirtiyor.

Alanya Turizmi Hareketleniyor: Gözler Sahillerde

Deniz suyu sıcaklığındaki bu olumlu gelişmeler, Alanya'da turizm sezonunun daha da canlanacağının habercisi. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, Damlataş Plajı ve İncekum Plajı gibi Alanya'nın gözde sahilleri, artan deniz suyu sıcaklığıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğraması bekleniyor. Tatilciler, Akdeniz'in berrak ve keyifli sularında serinlerken, Alanya'nın eşsiz doğal güzelliklerinin ve tarihi dokusunun da tadını çıkarma fırsatı bulacak. Bu hareketliliğin, Alanya'da yaz turizmine ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması öngörülüyor.