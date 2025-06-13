İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanması nedeniyle veda ziyaretlerini sürdüren Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, dün Alanya Adliyesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Ürkmezer, burada Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yılmaz ile bir araya geldi.

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Kaymakam Ürkmezer, Alanya'da görev yaptığı süre boyunca adli makamlarla her zaman uyum ve iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. İlçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yargı mensuplarının rolünün büyük olduğunu ifade eden Ürkmezer, Başsavcı Tekin ve Başkan Yılmaz'ın şahsında tüm adliye personeline gösterdikleri gayret için teşekkür ederek vedalaştı. Ürkmezer'in bu mesajı, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yılmaz da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Ürkmezer’in Alanya’ya yaptığı hizmetler ve kurumlar arası diyaloğa verdiği önem için teşekkür eden Tekin ve Yılmaz, kendisiyle çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirttiler. Başsavcı Tekin ve Başkan Yılmaz, Kaymakam Ürkmezer'e yeni görev yeri olan İstanbul Beykoz Kaymakamlığı’nda başarılarının devamını dilediler. Bu veda ziyareti, Alanya'daki kamu kurumları arasındaki sıcak ilişkilerin bir göstergesi oldu.