Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Kurban Bayramı süresince ilçede yapılan yoğun denetimler sonucunda toplam 17 bin 746 hayvanın kesiminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu. Bu rakamın 769'u büyükbaş, 16 bin 977'si ise küçükbaş hayvanlardan oluşuyor.

Rüzgar, bayram boyunca ekiplerin büyük bir titizlikle çalıştığını belirtti. Emniyet ve jandarma birimleriyle ortaklaşa yol kontrolleri yapılırken, pazar yerlerinde ise hayvanların sağlık, yaş ve aşı durumları detaylıca denetlendi. Bayramın ilk gününden itibaren tüm kesim yerlerinin veteriner hekimler tarafından kontrol edildiği ve vatandaşların kurban etlerini evlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

Kesim sonrası vatandaşlara et saklama koşulları hakkında bilgilendirme yapıldığını dile getiren Rüzgar, hayvanlarını satamayan üreticilere de Et ve Süt Kurumu aracılığıyla destek olunduğunu ifade etti.

Alanya'nın bir turizm bölgesi olması nedeniyle yaz aylarında artan misafir yoğunluğuna dikkat çeken Rüzgar, gıda denetim ekiplerinin toplu tüketim yerlerinde sıkı denetimler yürüttüğünü ve bu denetimlerin yaz boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi. İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, sorunsuz bir yaz sezonu geçirmeyi dilediklerini sözlerine ekledi.