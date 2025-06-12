Alanya turizminin önemli bir parçası olan günübirlik gezi teknelerinde hizmet kalitesini artırmak ve sektöre yönelik yeni düzenlemeleri duyurmak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen buluşmaya, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Erdinç Karadeniz, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, ALTSO Başkanı Eray Erdem ile diğer kurum amirleri ve tur teknesi temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında, Kaymakam Ürkmezer, Alanya'nın zaten güçlü olan marka değerini daha da yukarılara taşımak için ortak bir vizyonla hareket etmenin önemini vurguladı. Ürkmezer, "Kurumlarımızın ve belediyemizin ortak hedefi, Alanya'ya yakışır bir imaj çalışması yürütmektir. Bu sürece hep birlikte katkı sunmalıyız. Şehrimizin marka değerini artıracak çalışmalarla kuracağımız sistemin kalıcı olacağına inanıyorum. Bu anlamda bugün Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararlarını sizlere aktaracağız. Gerekli kurallara uymanız siz değerli temsilcilerimizden en önemli ricamızdır. Şehrimizin marka değeri için tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ürkmezer'in ardından söz alan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ALTSO Başkanı Eray Erdem de günübirlik gezi tekneleriyle ilgili kendi görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri tarafından tekne sahiplerine, sektörü doğrudan etkileyecek olan yeni "Günübirlik Deniz Turizmi Kurul Kararları" hakkında detaylı bir sunum yapılarak kapsamlı bilgilendirme sağlandı. Toplantı, Kaymakam Ürkmezer ve diğer yetkililerin, sektör temsilcileri, tekne sahipleri ve acentelerin bu yeni kararlar hakkındaki görüş, istek ve önerilerini dinlemesiyle sona erdi. Bu toplantının, Alanya'da deniz turizmi hizmet kalitesini artırma ve daha düzenli bir yapıya kavuşturma yolunda önemli bir adım olması bekleniyor.