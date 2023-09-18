Dün öğle saatlerinde Dim Çayı Ak Köprü mevkiinde ormanlık arazide başlayan orman yangını 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda kara ekibinin müdahalesi sonucunda bugün kontrol altına alındı. Ormanlık alanda soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.