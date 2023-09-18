Dün öğle saatlerinde Dim Çayı Ak Köprü mevkiinde ormanlık arazide başlayan orman yangını 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda kara ekibinin müdahalesi sonucunda bugün kontrol altına alındı. Ormanlık alanda soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Yangından Sevindiren Haber Geldi! Kontrol Altında
Dim Çayı Ak Köprü mevkiinde dün öğle saatlerinde çıkan büyük yangından sevindiren haber bugün sabahın erken saatlerinde geldi.
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