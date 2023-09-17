Alanya Dim Barajı Akköprü Uzunöz mevkiinde 12:00 saati itibariyle başlayan orman yangınına; 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz, 4 iş makinası ve 500’ün üzerinde personelle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında yangın yerlerine yakın 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI BÖLGEYE GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından karşılanan Bakan İbrahim Yumaklı bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı ‘’Dim Barajı Akköprü ve Uzunöz bölgelerinde çıkan yangında yaklaşık 190 hektarlık alanın etkilendiğini ölçümledik. Yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürüldüğünde ne kadar bir alanın etkilendiğini tam olarak söyleyebiliriz. Yangında Üzümlü ve Gümüşkavak mahallerimiz etkilendi. Şu ana kadar herhangi bir insani ve hayvan telefatı kaybımız yok. Sadece bir evde hasar meydana geldi. Bunun dışında tedbiren 17 ev boşaltıldı. Yangının gücü büyük ölçüde kırıldı. Alanya’ya ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun’’ dedi.

Yangın söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.