Ciğerlerimiz yanyor. Dimçay Ak Köprü ormalık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın için havadan ve karadan söndürme çalışmaları yapılıyor. Uçak ve yangın söndürme helikopterleri bir biri arkasına yangını söndürmek için büyük uğraş veriyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşıp ulaşmadığı bilgisine henüz ulaşılmazken yangının neden kaynaklı çıktığı araştırılıyor. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 1 uçak, 11 arazöz, 5 itfaiye müdahalesini sürdürüyor.

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