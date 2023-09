'1. Alanya Aktif Medya ve Başarı Ödülleri' töreninin ilki dün akşam Alanya Yat Limanı'nda bulunan Marina Wedding'te gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, Bengü Türk TV'nin Haber Programı Sunucusu Ecem Toplar, Antalya İyi Parti İl Başkanı Vadet Avşin Karacan, İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Sünbül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Bülent Kandemir, İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Şefik Bahçe, CHP’li Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, Litvanya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ve Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, AK Parti önceki dönem Alanya İlçe Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Toklu, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kamu kurumu amirleri, basın ve medya çalışanlarının yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

‘BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ’

'1. Alanya Aktif Medya ve Başarı Ödülleri'nin açılış konuşmasını Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen gerçekleştirdi. Kesen konuşmasında, “Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti 22 Şubat 2022 tarihinde kuruldu. Hizmet ofisimizin açılış kurdelesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kesildi. Gazeteci ve basın emekçilerimizden oluşan 70’i aşkın üyemizle günlük ve haftalık gazeteler, internet haber siteleri, internet televizyonları, haber ve kültür sanat dergilerinden oluşan 25 üye kuruluşumuza hizmet ederken etkinliklerimizle Alanya’mıza, bölgemize ve ülkemize yararlı olmaya çalışıyoruz. Tüzel kişiliğimiz medya alanında ülkemizin kamu diplomasi faaliyetlerine destek veren Küresel Gazeteciler Konseyi’ne bağlıdır. 20 civarında üyemiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca verilen basın kartı ve sürekli basın kartı sahibidir. Bizim için gurur kaynağı olan bir başka durumda 10 kişilik yönetim kurulumuzun 5 kadın 5 erkek üyeden oluşuyor olmasıdır. Bugün burada ulusal basınımızın değerli isimleri ve kuruluşumuzdan bu yana bizleri desteklerini esirgemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür ederken sizlerle de bir arada olmak istedik. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ALGC ALANYA MEDYASINDA YENİ BİR SOLUK OLDU’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ise, “Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Alanya medyasında yeni bir soluk olarak ortaya çıktı. Çok kısa süre içerisinde ciddi manada üye topladı ve Alanya'nın şuanda en önemli gazetecilik örgütü haline geldi. Bu noktada tabi sizlerin desteği çok önemli. Alanya medyası, Alanya’nın yerel gazeteleri, Alanya'nın haber siteleri, Alanya'nın televizyon kanalları ve Alanya’nın başarılı gazetecileri Türkiye'de ilk 10'a girer. Tabi bizler bunları yaparken sizlerden inanılmaz bir destek görüyoruz. Bizleri sizler motive ediyorsunuz. Bunun yanı sırada okurlarımız ve izleyicilerimiz motive ediyorlar. Bu noktada bizlerde Alanya’nın ulvi menfaatleri, memleketimizin, ülkemizin, vatanımızın, mili menfaatleri açısından aynı şevkle mücadele vermeye devam ediyoruz. Aktif Gazeteciler Cemiyeti olarak Küresel Gazeteciler Konseyi’ne üye bir cemiyetiz, Küresel Gazeteciler Konseyi de 14 Ekim tarihinde kuruluşunun 4. yıldönümü inşallah idrak edecek. 63 ülkede temsilcisi olan Türkiye'nin 81 ilinde yine temsil edilen Ankara’da genel merkezi, İstanbul’da ofisi, Bakü’de ofisi, Kıbrıs’ta önümüzdeki günlerde açacağımız ofiste tüm Türk coğrafyasına hitap eden bir konsey haline geldi. Alanya’mızın Küresel Gazeteciler Konseyi’ne verdiği desteğe ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Antalya Valisi Hulusi Şahin çok kısa bir süre önce göreve başlamış olmasına rağmen ve Alanya'ya ilk ziyaretini yapıyor olmasına rağmen cemiyetimizin ödül törenini onurlandırmasından dolayı da son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın valimiz gelir gelmez öyle güzel bir şey yaptı ki huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ‘Kamu görevlilerimiz kendi mesleği, görev alanıyla ilgili konularda basına açıklama yapabilir. Her şey için beni aramayın, benden izin istemeyin kendi alanınızla ilgili elbette bilgi verebilirsiniz’ dedi. Antalya medyasında inanılmaz bir rahatlama oldu. Bu akşam ulusal medyadan, yaygın medyadan da çok kıymetli bir arkadaşımız var. Aynı zamanda Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Bengütürk Televizyonu’ndan diplomasi gazetecisi, televizyon gazeteciliği konusunda çok başarılı Ecem Toplar'a ödül vereceğiz. Bu akşam aramızda olmamasına rağmen gerçekten bir spor medyası anlamında büyük destek gördüğümüz Türkiye Spor Yazarları Derneği’mizin değerli Başkanı Oğuz Tongsir'e ödülümüz var ama dün aradı önemli bir mazereti dolayısıyla gelemeyeceeğini ifade etti. Onun yerine de Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek burada ödülü o alacak. Bu özel gecede bizlere katkı veren mekanın işletmecisi Osman Bey sahibi Kleopatra INK’e teşekkür ederiz. Burası gerçekten çok güzel bir etkinlik event merkezi haline geldi. Burası çok güzel etkinliklere imza atacak. Bu özel gecede bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

‘ALANYA BASINI ANADOLU BASINININ EN BÜYÜK ÖRNEĞİ’

Dim’in ardında kürsüye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Turizm cenneti Alanya’mız demokrasimiz gereği basınımızın en güçlü olduğu kentlerden birisidir. Bu yönüyle Alanya’mızda basın Anadolu basınının vücut bulduğu en güzel örneklerden birisidir. Hem ulusal ajansların hem de yerel medyanın sayı ve nitelik olarak fazla olduğu özgürce ve aktif şekilde görevini ifa ettiğimiz Alanya’mız bu anlamıyla basına, gazetecilik mesleğine gereken önemi çok vermektedir. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımız vatandaşlarımız ve bizler arasında her zaman bir köprü olmuştur. Vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak onların doğru bilgilere ve haber alma haklarını en iyi şekilde gerçekleşmesi için çaba sarfetmektedirler. Basın mensuplarının birlik ve beraberlik içinde örgütlenerek daha güçlü bir şekilde birbirine destek vermelerini çok önemsiyoruz. Bu anlamda Küresel Gazeteciler Konseyi ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti hem ulusal hem de yerel mesleki birlik dayanışma örneğini çok iyi sergiliyor. Sayın Dim ve Kesen'i kutluyor çalışmalarında da başarılar diliyorum. Biz de yerel yönetim olarak işini hakkıyla yapan doğru ve dürüst bir şekilde gerçekleri yazan etik ve ahlaki kurallara uyan tüm gazeteci dostlarımızın her zaman yanında olduk ve yanında da olmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada her zaman birlikte çalışmaya riayet edeceğiz. Böyle güzel bir akşamda bizleri bir araya getiren Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkan'ı Ferit Kesen' e ve yönetimin üyelerine teşekkür ediyor hepinizi en derin sevgi ve saygıyla kutluyor hayırlı akşamlar diliyorum" diye konuştu.



‘GAZETECİLİK ONURLU VE İTİBARLI BİR MESLEK’

Antalya Valisi Hulusi Şahin de gecede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin bu mütena köşesinde bu cennet vatanın, bu cennet köşesinde bu akşam sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum. Bu fırsatı bize verdiği için Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Ferit Kesen’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ödül alan gazetecilerimize de bir şevk olsun bu dileklerimle sözlerime başlıyorum. Değerli misafirler gazetecilik mesleğini size anlatacak değilim sizler bu mesleğin içerisinde yoğrulan ya da buna şahit olan çok kıymetli dostlarımızsınız. Hepimiz biliyoruz ki demokratik toplum olmanın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi bağımsız bir medyanın bulunmasıdır. Bu temel kurallardan bir tanesidir. Yoksa her toplumda her devlette iktidar vardır ama iktidarı dengeleyecek unsurlar olmazsa o devlete demokrat demezler. İktidarı dengeleyecek eleştirecek, takip edecek ve halkın haber alma hakkını teminat altına alacak etkin bir medya gücü demokratik toplum olmanın temel unsurudur. Alanya'da bunu arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre şunu görüyorum ki çok etkin bir şekilde Alanyalı gazeteciler bunu en iyi şekilde yapıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Gazetecilik zor bir meslek, ekonomik getirisi son derece sınırlı ancak şevkle, moralle, gazetecilik mesleğinin vermiş olduğu heyecanla yapılacak bir iş. Ben Antalya’ya ilk geldiğim günlerde Antalyalı gazetecilerimiz gazeteciler cemiyeti bizi ziyaret ettiler ve kendi aralarında anılarından derledikleri kitabı bana hediye ettiler. Bende onu yol boyu okudum bitirdim. Gerçekten ne çileler çektiklerini özellikle 80'li yıllar içerisinde o kısa dönemde ne çilelerle bu mesleği icra ettiklerini orada görebiliyorsunuz. Tabi mesleklerini icra ederken o anılardan Antalya'nın nasıl hızla kabuk değiştirdiğini de aslında görebiliyorsunuz. Özellikle Özal döneminden sonra Antalya'nın bir sahil kasabasından Alanya'nın da öyle olduğuna eminim. Çok hızlı bir şekilde küresel bir turizm ve tarım merkezi haline gelmesine gazeteci kardeşlerimiz yaptıkları işle beraber aslında üzerine mim koyarak belirtmişler, yaşamışlar, yaşatmışlar ve kayda almışlar. Bu çok değerli bir şey. Gelecek nesillere bu kayıtlar kalıyor çok önemli. Bu kıymetli ve önemli işi yaparken tabi ki hakka hakikate, doğruluğa ve gazetecilik meslek ilkelerine elbette ki uyuyorsunuz, uymanız gerekir. Uymayanları da içinizden ayıklamanız gerekir. Çünkü bu en çok sizin mesleğinize ve mesleğin itibarına zarar veriyor. Bu meslek çok itibarlı bir meslek. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bizzat bir insan hakkını bir anayasal hakkını güvence altına alıyor. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gazetecilik mesleğini yaparken bu meslek uğrunda, trafik arızalarında, yangınlarında, felaketlerde hayatını kaybeden gazetecilerimize, meslek şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Aktif gazeteciliğini de devam ettiren gazetecilerimize başarılar, emeklilik hayatı varsa onlara da uzun uzun ömürler diliyorum. Tekrar Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza ve Küresel Gazeteciler Konseyi başkanımıza ve bugün çok muhteşem bir ev sahipliği yapan ilçe kaymakamımıza ve çok kıymetli belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum."



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gecede ALGC Kurucular Kurulu’nda yer alan Mesut İlhan, Teoman Eriş, Zeliha Basar Oner, Mehmet Ali Parmaksız, Kübra Kaş ve Ramazan Kurnaz'a teşekkür plaketlerini Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu kararı ile Türk sporuna ve spor medyasına değerli katkılarından dolayı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir adına onur ödülü TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek'e verildi. Yılın En İyi TV Gazetecisi Ödülünü ise Bengütürk TV programcısı Ecem Toplar adlı.



ALGC’YE DESTEK VEREN İSİMLER UNUTULMADI

Görkemli gecede kuruluşundan bu yana ALGC’ye katkı sağlayan destekçileri de unutulmadı. Törende Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu adına Corendon Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç’e ALTSO Başkanı Eray Erdem’e Litvanya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ve Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’e Gazipaşa Alanya Havalimanı İşletme Koordinatörü Ömer Sözener’e, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu’na, Rest Property Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanyaspor Asbaşkanı Nifat Tufan adına Rest Property Genel Müdürü Ali Özpelit’e İYİ Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan’a Alanyum AVM Genel Müdürü ve Corendon Alanyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu’na AK Parti önceki dönem Alanya İlçe Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Toklu’ya, Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu’na TNH Group Yönetim Kurulu Başkanı Tunahan Toksöz’e, Kurt Safir Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kurt adına oğlu Esat Kurt’a, Özel Alanya Şifa Tıp Merkezi Genel Müdürü Belma Aksu’ya, Lazergöz Tıp Merkezi Başhekimi Gökhan Aydoğan’a, Özlü Klima sahibi Ahmet Özlü’ye, hayırsever iş insanı ve Corendon Alanyaspor Başkan Yardımcısı Hüseyin Girenes’e, Cleopatra Ink adına Erhan Karadere’ye, Dim Medya A.Ş. Reklam Müdürü Uğur Kanberoğlu’na, Marina Wedding işletme sahibi Osman Albayrak’a plaketleri verildi. Son olarak Alanya turizmine önemli hizmetleri bulunan İbrahim Sipahioğlu, Muzaffer Barcın ve Yavuz İlkan’a da teşekkür plaketleri verildi. Alanya'nın sevilen sanatçısı Mehmet Kılınçay ve orkestrası eşliğinde eğlenceli anlara sahne olan gecede

Corendon Alanyaspor’un 75’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle pasta kesildi.



GECEYİ ÇELENK GÖNDEREREK ONURLANDIRDILAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İyi Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İyi Parti GİK Üyesi Ayşen Kurt, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Avukat Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali AKkaya, Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Litvanya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ve Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Lonıcera World Resort Spa Otel Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sipahioğlu, ALBİMO Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Gömeç, Özel Alanya Şifa Tıp Merkezi, Medex Mermer Sahibi Metin Demir, Uğurlu Kuyumculuk sahibi hayırsever iş insanı Hüseyin Girenes, Gökçe Sigorta Sahibi Mustafa Gökçe, Ak Parti Mahmutlar Teşkilat Başkanı Ali Koç, Alarahan Kervansaray Sahibi Ali Akkaya, Alanya Marina Yönetimi, Toros Anonim Şirketi, Lumos Deluxe Hotel, Alanyaspor Stroe Müdürü Serhat Çoşkun ile MND Ajansı ise çelenk göndererek '1. Alanya Aktif Medya ve Başarı Ödülleri' gecesi için iyi dileklerini ilettiler.