Alanya Kaymakamlığı denetim ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, özellikle tütün mamulleri ve alkollü içecekler mevzuatına uygunluk denetlendi.

Denetimler sonucunda, toplamda 158 işletme kontrol edildi. Bu denetimlerde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TABDK) ruhsatı bulunmayan ve kapalı alanlarda nargile sunumu yaptığı tespit edilen 6 işletmeye idari para cezası uygulandı. Söz konusu 6 işletmeye kesilen toplam ceza miktarının 361 bin 525 TL olduğu bildirildi.

Alanya Kaymakamlığı yetkilileri, halk sağlığını koruma ve yasal düzenlemelere uyumu sağlama amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.