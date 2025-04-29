Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in başkanlığında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü kutlama programı için önemli bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Alanya'daki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bayramın coşkuyla kutlanması için yapılacak hazırlıklar detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıya Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Üniversitesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Alanya Gençlik Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Alanya Kent Konseyi ve ilgili diğer kurumların yetkilileri katılım gösterdi.

Kaymakam Ürkmezer'in yönetiminde gerçekleşen toplantının ana gündem maddesi, Milli Egemenlik Stadyumu'nda düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı oldu. Kurum temsilcileri, törenin akışı, planlanan çeşitli etkinlikler, alınacak güvenlik önlemleri ve kendi sorumluluk alanlarındaki diğer hazırlıklar hakkında detaylı sunumlar yaparak Kaymakam Ürkmezer ve toplantı kurulunu bilgilendirdiler. Toplantıda, tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışarak bayramın anlamına yakışır bir şekilde kutlanması için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.