Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Alanya için yayınladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge sakinlerini yağışlı bir hafta bekliyor. 29 Nisan Salı gününden itibaren başlayacak yağışların, 3 Mayıs Cumartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Hafta boyunca sıcaklıkların 15°C ile 24°C arasında seyredeceği tahmin edilirken, nem oranının oldukça yüksek seviyelerde (yüzde 61 - yüzde 92 aralığında) olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle hafif şiddette eseceği öngörülüyor.

Gün Gün Hava Durumu:


Alanya'da yaşayan vatandaşların, hafta boyunca yağışlı havaya karşı tedbirli olmaları ve yanlarında şemsiye bulundurmaları önemle rica olunur.

Kaynak: Haber Merkezi