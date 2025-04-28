Alanya Yeşilöz Mahallesi sahilinde planlanan Aytemiz A.Ş. Akaryakıt ve LPG dolum tesisinin kapasite artışı, bölgede büyük bir endişe dalgası yarattı. MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen proje, yerel halk, çevreciler ve turizm sektörü temsilcileri tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.

Yıldız, tesisin kapasite artışının bölgenin hassas ekosistemine, özellikle Caretta Caretta yuvalama alanlarına ve deniz yaşamına geri dönüşü olmayan zararlar verebileceğini vurguladı. Ayrıca, olası bir kaza durumunda bölgenin turizm ve tarım açısından büyük bir felaket yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Proje, bölgedeki tanker ve kamyon trafiğini artırarak hem ekonomik hem de güvenlik risklerini de beraberinde getirecek. Yerel halk, çevreciler ve turizm temsilcileri, tesisin kapasite artışının durdurulması için hukuki ve demokratik yollardan mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtiyor. Alanya Belediye Başkanı ve yetkililerinde bu endişelere destek verdiği görülmektedir. ÇED raporlarına karşı açılan davalar ve protesto gösterileriyle bölge, bu tartışmalı projenin etkilerini yakından takip ediyor.