Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından düzenlenen 2024 Alanya Medya Başarı Ödülleri Töreni, görkemli bir organizasyonla Kaila Beach Otel'in muhteşem atmosferinde gerçekleştirildi.

Alanya medyasının başarılı isimleri ile ulusal basından başarılı gazetecilerin ödüllendirildiği gecede Türkiye, Azerbaycan ve Alanya medyasının önemli temsilcileri bir araya geldi.



Yazılı, görsel ve internet medyası alanlarında gazetecilerin yıl boyunca verdikleri başarılı eserler, İstanbul ile Antalya’dan gelen ve alanlarında çok önemli gazeteciler olan jüri heyeti tarafından değerlendirildi ve ödül verilecek isimler belirlendi. Gecede ödüller, yoğun katılımla sahiplerine takdim edildi.



ALANYA KAILA BEACH'TE BULUŞTU

Kaila Beach Otel'deki muhteşem organizasyona Türkiye, Azerbaycan ve Alanya medyasından önemli isimlerin yanı sıra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Alanya'nın Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, siyasi parti temsilcileri, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, oda ve dernek başkanları, turizmciler, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.



ALGC BAŞKANI KESEN’DEN TEŞEKKÜR

Gecenin açılış konuşmasını yapan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, yazılı medyanın can çekiştiği ve her geçen gün kan kaybettiği şu günlerde Ankara’da basının sesi olan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e teşekkür etti. Kesen, “Gazeteci ve basın emekçilerimizden oluşan 80’i aşkın üyemize, günlük ve haftalık gazeteler, internet haber siteleri, internet televizyonları, haber ve kültür-sanat dergilerinden oluşan 25 üye kuruluşumuza hizmet ederken, etkinliklerimizle Alanyamıza, bölgemize ve ülkemize de faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün burada, zor şartlar altında halkımızın anayasal haber alma hakkına hizmet eden gazeteci arkadaşlarımızın emekleri ve başarılı eserleri ödüllendirilecek. Bu yarışmamızla, zaten başarılı olan Alanya basınımızı daha da başarılı olmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çok önemli eserler verip yarışma ruhu gereği minik puan farklarıyla ödül alamayan değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi, cemiyetimizin tüzel kişiliği, medya alanında ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek veren Küresel Gazeteciler Konseyi'ne bağlıdır. Yazılı medyanın can çekiştiği ve her geçen gün kan kaybettiği şu günlerde, içimizden biri olan onursal başkanımız, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Dim, Ankara’daki ilgili makamlarda sesimiz olmaya, destek aramaya aralıksız olarak devam ediyor. Alanya basını adına kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada, Türk basınının çok önemli isimleri Sayın Tolga Şardan, Sayın Nevzat Çiçek ve Sayın Rümeysa Cebeci, Sayın Savaş Çokduygulu, Sayın Sefa Saygıdeğer'in yanı sıra Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Sayın Elşad Eyvazlı ve Azerbaycanlı meslektaşlarımız da var. Ayrıca Alanyamızın bu yüz akı tesisini bizlere açan kıymetli turizmcilerimiz Sayın Kamil Köseoğlu ve Sayın İzzet Köseoğlu ile değerli destekçilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli konuklarımız, katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



DİM: ALGC ALANYA MEDYASININ LOKOMOTİFİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, ALGC Onursal Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ise, “Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti, 80 civarında üyesiyle Alanya medyasının önemli bir buluşma noktası haline geldi. Kısa süre önce kurulmasına rağmen Alanya medyasının lokomotifi olma yolunda ilerliyor, bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bu başarıyı kutluyorum ve başkanı tebrik ediyorum. Alanya medyası, Türkiye’de örnek alınan bir medya haline geldi. Hem gazeteleri hem de diğer medya organlarıyla parmakla gösterilen bir konuma ulaştık. Son yıllarda medya alanında algoritmalar değişiyor. Google algoritmalarında olduğu gibi, dünya genelinde medya da farklı bir yere evriliyor. Kağıt basın yavaş yavaş sona eriyor, internet medyası ve sosyal medya ön plana çıkıyor. Ayrıca, yapay zeka ve benzeri teknolojiler de gazeteciliği dönüştürüyor. Bu değişimleri göz önünde bulundurmak önemli. Ama yine de biz, medyanın özgür olmasını ve fikirlerin serbestçe ifade edilmesini diliyoruz. Ayrıca Küresel Gazeteciler Konseyi, 81 ilimizde ve 80 ülkede temsilcilere sahip bir küresel organizasyon haline geldi. Bu konseyin misyonu; hem gazetecilik alanında birlik ve dayanışmayı sağlamak, hem de kamu diplomasisine katkıda bulunmaktır. Alanya, gerçekten medya ve basın sektörüne sahip çıkıyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize destekleriniz için minnettarız” dedi.

ÖZÇELİK: ÖZGÜR BASIN VARSA HALKIN SESİ VARDIR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Basın, demokrasinin yalnızca bir unsuru değil, onun nefes borusudur. Özgür basın varsa, halkın sesi vardır. Özgür basın varsa, kamu yararı korunur. Bugün sadece ödül vermedik. Bu ülkede gerçeği savunmanın ve halkın sesi olmanın da onurunu paylaştık. Bu güzel gecede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, tüm basın emekçilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRKMEZER: BASIN MENSUPLARI ALANYAMIZIN SESİ, GÖZÜ, KULAĞI

Törende bir konuşma yaparak tüm basın emekçilerini tebrik eden Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise "Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen bu anlamlı ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle bu güzel organizasyon nedeniyle KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ALGC Başkanı Ferit Kesen ile yönetimine teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarımız gece gündüz demeden, Alanya'mızın sesi, gözü, kulağı oluyor; vatandaşlarımızla aramızda önemli bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Yaptığınız haberlerle, yazdığınız yazılarla şehrimizin tanıtımına, sorunlarının çözümüne ve gelişimine değerli katkılar sunuyorsunuz. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada ödül alan tüm gazeteci arkadaşlarımızı, basın emekçilerini canı gönülden kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.

SEÇKİN JÜRİ ÜYELERİNE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Yarışmaya katılan eserleri titizlikle değerlendiren KGK Antalya İl Temsilcisi ve Akdeniz Manşet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Lider Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sabri Çağlar, KGK Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Nalan Yazgan, Dünya Gazetesi'nden KGK Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Arıgan, Hürriyet Gazetesi'nden KGK Meclis Üyesi Nurcan Demirtaş ile Azerbaycan Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı, KGK Dış Medya Meclis Başkanı ve KGK'nın Azerbaycan Temsilcisi Elşad Eyvazlı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.



ALGC’DEN ÜNLÜ GAZETECİLERE ÖDÜL

ALGC 2024 Medya Başarı Ödülleri Töreni’nde Habertürk Spikeri Ela Rümeysa Cebeci’ye ‘Yılın Kadın Televizyon Gazetecisi’, KGK üyesi gazeteci Nevzat Çiçek’e ‘Yılın Politika Gazetecisi’, KGK üyesi T24 Köşe Yazarı ‘Tolga Şardan’a ‘Yılın Araştırmacı Gazetecisi’, Adana 5 Ocak Gazetesi sahibi ve KGK Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu’ya ‘Yılın Yerel Gazetesi’ ödülleri verildi. Törene ayrıca ALGC’nin kardeş cemiyeti Azerbaycan Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı ile birlikte Azerbaycanlı gazeteciler Səidə Bəkirqızı, Arifə Kərimzadə, Könül Fətullayeva ve Əfqan Qafarlı da konuk katıldılar. Adana 5 Ocak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sefa Saygıdeğer de gecedeydi.



‘HABER SUSARSA İNSANLIK KÖRLEŞİR’

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, ödülünü aldıktan sonra "Hayatta işleyebileceğimiz en büyük günah acı çeken insanlara kayıtsız kalmaktır. Çünkü bu çağda dünyanın en büyük ihtiyacı hakikatin ışığını taşıyacak cesur sesler. Çünkü biliyoruz ki tarih hakikatin peşinden cesaretle gidenleri yazar. Haber susarsa insanlık körleşir. Bu ödülü alırken sessizlerin sesi, görmeyenlerin gözü olmak için söz veriyorum. Bir ülkenin millet olma bilinci, ülkenin vizyonu, gerçeğe verdiği değerle ölçülür. O gerçeğin yıkılmaz kaleleri de gazetecilerdir" dedi.



‘ALANYA ORTAK PAYDADA BULUŞMUŞ BİR KENT’

Adana 5 Ocak Gazetesi sahibi Savaş Çokduygulu, "Alanya’da böyle bir ödül almak fevkalade gurur verici. Biz her zaman işimizi ciddiyetle yapıyoruz ve çok güzel bir ailemiz var. Dünyanın en önemli turizm destinasyonu olan Alanya, kaymakamı, belediyesi, sivil toplum örgütleriyle ve iş insanlarıyla ortak paydada buluşmuş bir kent. Böyle kentler her zaman dinamik ve hızlı ivme kazanır. Salonda gördüğüm fotoğraf beni fevkalade mutlu etti. Tüm Alanyalıları tebrik ediyorum. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in de, yaşadığı kente inanılmaz katkılar sağladığını uzun zamandır görüyoruz. Böyle gizli kahramanların şehirde olması lazım. Kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



‘GAZETECİLER HER DÖNEMİN KADERSİZ İNSANLARIDIR’

T24 Köşe Yazarı Tolga Şardan ise “Beni bu ödülle onurlandıran ALGC’ye çok teşekkür ederim. Gazeteciler her dönemin kadersiz insanlarıdır. Biz de kadersizliğimize rağmen kamuoyunu aydınlatmak adına elimizden geleni yapıyoruz. 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. En zor zamanı şu anda yaşıyoruz. Özellikle gazetecilere yönelik yaşananlar bizleri olumsuz etkiliyor. Bu ödülü üniversitelerde gazetecilik eğitimi alan genç kardeşlerimize ve yeni gazeteci olan genç kardeşlerimize adamak istiyorum" diye konuştu.

'BİZ HABERİ EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ'

Gazeteci Nevzat Çiçek ise “Biz haberi emanet olarak görüyoruz. Bu emaneti taşımakla kendimizi yükümlü hissediyoruz. Biz haberi sadece doğru aktarmakla yükümlüyüz. Hepimizin yapması gereken temel ölçü, güç elimizde değilken itiraz ettiğimiz şeyleri, güç elimize geçtiğinde yapmamak. En anlamlısı bu. Bu ödül çok kıymetli. Ancak gazetecinin en büyük ödülü gece yatarken vicdanıdır. O vicdan rahatsa gazetecinin en büyük ödülü odur. Yerel basının gücünü küçümsemeyin. Her şey yerelden başlıyor. Bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ALANYA MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

2024 Alanya Medya Başarı Ödülleri Töreninde, başarılı gazeteciler ödüllerine kavuştu. İşte Yazılı Basın alanında Yılın Gazetecileri ve eserleri:

Yılın Haberi ödülünü "Tarlada 8 Rafta 40 Lira" başlıklı çalışmasıyla Ramazan Özdemir (Yeni Alanya) aldı. Güncel Yazılar dalında ödül, Selçuk Öztürk'ün (Gazipaşa Manşet Gazetesi) oldu. Gezi-İnceleme-Araştırma ödülü Oğuz Korum'a (Yeni Alanya) verildi. Röportaj dalında ise Gülser Yiğit (Yeni Alanya) ödüle layık görüldü. Sayfa Düzeni kategorisinde başarı ödülü Selçuk Öztürk'ün (Gazipaşa Manşet Gazetesi) oldu. Fotoğraf dalında ödül ise Ramazan Özdemir'e (Yeni Alanya) gitti.

İşte Görsel Medya alanında Yılın Gazetecileri ve eserleri:

En İyi Spiker ödülü Şerife Çoban'ın (Dim TV) oldu. TV Haber dalında Şerife Çoban (Dim TV) ödül aldı. Montaj Kurgu kategorisinde ödül, Selçuk Soydan'a (Digi-Z TV) verildi. TV Programı ödülünü Devrim İnal (Digi-Z TV) Sektör Analiz adlı eseriyle kazandı. Kültür Programı dalında İrem Ceylan (Hayatın İçinden) ödülün sahibi oldu. Spor Programı ödülü ise Futbolun Nabzı adlı programıyla Enes Altundal'a (Digi-Z TV) verildi. İnternet Haber Sitesi kategorisinde ödül, www.yenialanya.com sitesiyle Enes Subaşı'ya verildi. Jüri Özel Ödülü, ALKÜ 29 Ekim çalışması ile Merve Gökgül'ün oldu. Medya dünyasına verdiği uzun soluklu katkılar nedeniyle Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve ALGC Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim'e Onur Ödülü takdim edildi.



ALGC, DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

2024 ALGC Medya Başarı Ödülleri Töreni kapsamında organizasyona katkıda bulunan sponsor firmalara de teşekkür plaketi takdim edildi. Törende, medya sektörüne ve organizasyonun başarısına verdikleri destekten dolayı Kaila Otel Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Köseoğlu, Kaila Otel Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Köseoğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Aydoğan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydoğan, MMT Tunç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç, Ponto Leder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş, Ahmet Özlü ve Tayyip Gündoğan Ortaklığı, OCCO Beach Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz İlkan, ÜLPAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paşaoğlu, Alanyum AVM Yöneticisi Mehmet Paşaoğlu, TULPAR Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelikoğlu, Alanya Travok Emlak Sahibi Mehrdat Etesam, Alanya Dayone Sahibi Feridun Katak, 7-24 Transfer Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Uzel, ALK İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Topçu Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Topçu, Göçmentürk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Göçmentürk, Kırbıyık A.Ş. adına Metin Kırbıyık, Kolcuoğlu Restoran sahipleri Öztürk Kolcuoğlu ve Soner Kolcuoğlu, Jack's Place Restoran sahibi Hakan Yılmaz, Köseoğlu Kuyumculuk sahibi Yahya Arslan ve ATM Transfer'e teşekkür plaketleri verildi.

Ödül Töreni ve konuşmaların ardından sahneye Alanya'nın sevilen sanatçısı Hadi Cantemur çıktı. Cantemur, muhteşem sesi ve yorumuyla konuklara her saniyesi eğlence dolu bir gece yaşattı.