İstanbul Beykoz Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ni (ALGC) ziyaret ederek veda etti. Görevi süresince Alanya'da birçok önemli projeye imza atan ve vatandaşla güçlü bağlar kuran Ürkmezer, gazetecilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ise Kaymakam Ürkmezer’e, Alanya’ya yaptığı hizmetler ve Alanya medyasını verdiği destek için teşekkür plaketi sundu.

‘ALANYA İL OLMASA BİLE KURUMLARI İL SEVİYESİNE ÇIKARILMALI’

Alanya’daki kurumların il düzeyine çıkarılması gerektiğini belirten Ürkmezer, “Kaymakamlık makamı sadece idari bir pozisyon değil, yönetsel anlamda da çok ciddi bir yükümlülük. Ben her zaman şunu söylüyorum: Alanya il olmasa bile, buradaki kurumlar il seviyesine çıkarılmalı. Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü il düzeyine ulaşmalı. Tarım, Kültür ve Turizm gibi müdürlükler de aynı şekilde. Eğer bu kurumlar il seviyesinde kadrolarla güçlendirilirse, zaten il olmak da kendiliğinden gelir. Çünkü örnek veriyorum; en küçük bir ticari işlem için bile insanlar Antalya’ya gitmek zorunda kalıyor. Yapısal düzenlemeler yapılırsa, Alanya çok daha hızlı büyür. Çünkü zaten potansiyelin merkezi burası. Daha çok proje yapılır, daha çok faaliyet yürütülür” ifadelerini kullandı.



‘TÜRKİYE'DE BU ÖRNEĞİ ÇOĞU YERDE GÖREMEZSİNİZ’

Alanya’da gerçekleştirdiği projelerden de bahseden Ürkmezer, “Her yıl buraya paraşütçüler gelir ve bu büyük bir olay olurdu. Atlayışları sadece 70 TL’ye yaptırıyorlardı. Bir pilot 20 kere atlıyordu. Her defasında tekrar tekrar çıkıyorlardı. Bu işe yöneldik, hazırlığımızı yaptık. Biliyorsunuz, mahkemeye de verildik. Hakaretler oldu ama önemli değil. Şu anda bir haftalık süreç içerisindeyiz. Artık fiyatlar 70 Euro’ya yaklaştı. Can güvenliği çok önemli. Bu nedenle bütün sistemleri kontrol ettiriyoruz. Pilotaj hatası dışında hiçbir sorunun yaşanmaması gerekiyor. Bu alandan Alanyaspor’a gelir de sağladık. İş başına sabit gelir oluşturduk. Büfeleri yaptık. Türkiye'de bu örneği çoğu yerde göremezsiniz” dedi.



‘DENİZLER HALKINDIR PROJESİ'Nİ BAŞLATTIK’

Vatandaşların denize kolay erişimini sağlamak için başlatılan 'Denizler Halkındır' projesinden söz eden Ürkmezer, “Alanya’nın her yerinde büfeler var. Fiyatlar birbirine yakın. Havlunuzu alın, denize gelin. Bu çok önemli. Bu projeyi yerel yönetimle iş birliği içinde başlattık, hâlâ devam ediyoruz. Tüm bu çabalarla vatandaşın içinde, halkla beraber olduk.”

‘BİR KİŞİ BİLE ALLAH RAZI OLSUN DERSE BANA YETER'

Dr. Ürkmezer, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, “Sivil toplum kuruluşlarının tamamını ziyaret etmeye çalıştım. Bütün odalar, STK’lar bizim paydaşımız. Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası ve diğerleriyle iş birliği içindeyiz. Cemiyetler, vakıflar, kurumlar, hepsiyle paylaşıyoruz, elimizden geldiğince destek veriyoruz. Hamdullah Emin Paşa Vakfı bizim için çok kıymetli. 5-10 yıl içinde Türkiye’nin en zengin üç vakfından biri olacak. Bütün mülklerini tespit ettik, kiralarını güncelledik, döndürmeyenleri çıkardık. Süreci şeffaf şekilde yürütüyoruz. Amacımız, elimizden geldiğince tüm paydaşlarımızla birlikte halka hizmet etmek. Eğer bu hizmetten dolayı bir kişi bile Allah razı olsun derse, bana yeter. Sürekli ekstra bir şey yapma iddiasında değiliz, sadece görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘ÜNİVERSİTEYİ BELİRLİ BİR NOKTAYA TAŞIDIK’

Üniversite ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Kaymakam, “Üniversiteyi belirli bir noktaya taşıdık. Orada da sayın bakanımız, milli eğitim müdürümüz, belediye başkanımız, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, hep birlikte çalıştık” dedi.



‘ASAYİŞ OLAYI AYDINLATMASI YÜZDE 74’TEN YÜZDE 100’E ÇIKTI’

Alanya’nın tarihi ve demografik yapısına da değinen Dr. Ürkmezer, “Alanya’nın çok güçlü bir tarihi var. Selçuklu’da kışlık başkent, Osmanlı’da önemli bir merkez. Bu kökler bizi bugünlere taşıdı. Şimdi sözümüz var; Alanya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Alanya çok sayıda ilden büyük. Türkiye’deki bağımsız ilçelere bakın, mesela Bakırköy veya Keçiören. Bunlar büyük olabilir ama il merkezlerine bağlılar. Muratpaşa nüfus olarak bizden büyük ama o da merkezde. Biz bağımsız bir ilçeyiz. Belki Gebze’yi de sayarsanız, Türkiye’nin en büyük ilçesiyiz. Burası sahil ilçesi. Resmi nüfusumuz 360 bin ama yazın her hafta buraya 200 bin kişi geliyor, 200 bin kişi gidiyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bayramlarda nüfus katlanıyor ama biz bunu da yönetiyoruz. O yüzden buraya sadece nüfusla değil, iş yüküyle de bakmak lazım. 2025 yılında asayiş olayları aydınlatması yüzde 74’ten yüzde 100’e çıktı" ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’YI İÇİM RAHAT BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİYORUM’

Alanya’yı yeni kaymakama teslim ederken içinin rahat olduğunu belirten Ürkmezer, “Alanya’nın yeni kaymakamına Alanya’yı içim rahat bir şekilde teslim ediyorum. Başımı yastığa rahat bir şekilde koyabiliyorum" dedi.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, Kaymakam Ürkmezer'e Alanya'ya hizmetleri ve Alanya medyasına destekleri nedeniyle teşekkür plaketi sundu.