Türk tekstil ve moda sektörünün duayen ismi, Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucularından Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner'in vefatı, iş dünyasında derin üzüntü yarattı. Merhum Osman Boyner, Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyesi Neylan Dinler'in babasıydı.

1926 yılında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğan Ali Osman Boyner, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Türk tekstilinin önemli markalarından Altınyıldız'ı kurdu. Şirket, 1956'da gerçekleştirdiği ilk ihracatla Türk kumaşının uluslararası alanda tanınmasına öncülük etti.

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz yaygın olmayan hazır giyim sektörüne yatırım yapma vizyonunu ortaya koyan Osman Boyner, modacı Kerim Kerimol ve İtalyan moda devi Silvano Corsini ile işbirliği yaparak Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Marka, zamanla kadın ve spor giyim koleksiyonlarını da bünyesine katarak sektörde önemli bir yer edindi.

Türk sanayisinin gelişimine önemli katkıları bulunan Ali Osman Boyner, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)'ın da kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Osman Boyner, vizyoner liderliğiyle Türk iş dünyasına önemli bir miras bıraktı. Osman Boyner'in eşi Ayten Boyner ise 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Osman Boyner'in cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü (yarın) öğle namazını müteakip İstanbul Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.