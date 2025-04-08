Ekonomi piyasalarındaki büyük çalkantı devam ederken, petrol fiyatları 63 doların altına düşerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifelerin ardından dünya borsalarında yaşanan sert düşüşler, emtia ve kripto para piyasalarını da derinden etkiledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, akaryakıt sektöründe büyük bir indirim beklentisi yarattı.

Sektör temsilcileri, mevcut tarifeler üzerinden motorin fiyatlarında 3 liranın üzerinde, benzin fiyatlarında ise 2,5 lira civarında bir indirim öngörüyor. Çarşamba gecesi yürürlüğe girmesi beklenen bu indirim, Cumhuriyet tarihinde akaryakıt fiyatlarında tek seferde yapılan en büyük indirim olarak tarihe geçecek.

Bu tarihi indirim, araç sahipleri ve akaryakıt tüketicileri için önemli bir rahatlama sağlayacak. Ancak, küresel piyasalardaki belirsizlik ve dalgalanmaların devam etmesi, akaryakıt fiyatlarında gelecekte yaşanabilecek değişimler konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor.