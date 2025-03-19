İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, piyasalarda önemli bir dalgalanma yarattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu gelişmelere ilişkin, "Sağlıklı işleyiş için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" açıklamasında bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 84 kişinin gözaltına alınması, döviz kurlarında tarihi rekorların kırılmasına sebep oldu.



Döviz piyasasında, Dolar/TL kuru güne 40,58 seviyesinden başlayarak yeni bir zirve kaydetti. Euro/TL de benzer şekilde yükseliş göstererek 44 lirayı geçti. Gram altın ise 3,580 liradan başladığı güne, en düşük 3,572 lira, en yüksek ise 4,068 liraya kadar yükselerek sert hareketler kaydetti ve şu anda 3,792 liradan işlem görmekte.



Bakan Şimşek, piyasalardaki bu dalgalanmalara yönelik ilk değerlendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı. Ekonomik istikrarın sağlanması adına gerekli adımların atıldığını vurgulayan Bakan, mevcut ekonomi programının kararlılıkla süreceğini dile getirdi. Piyasalardaki bu belirsizlik, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.