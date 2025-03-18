2025 yılı Ocak ayında Türkiye, otel ve lokanta harcamalarında %42,4 ile Avrupa’nın en yüksek turizm enflasyonuna sahip ülkesi oldu. Turizm Databank’ın Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin ardından %38,7 ile Kosova ve %11,6 ile Kuzey Makedonya geliyor. Diğer yandan, İspanya %5,6, Fransa %3,9 ve İtalya %7,5 enflasyon oranlarıyla Türkiye’nin çok gerisinde kalıyor.

Bu yüksek enflasyon oranı, uluslararası turistlerin Türkiye'yi tercih etme kararlarını etkileyebilirken, aynı zamanda yerli halkın da tatil ve yeme içme harcamalarını yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Turizm endüstrisi uzmanları, bu durumun uzun vadede Türkiye’nin rekabet gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.