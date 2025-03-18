Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız yere işten çıkarılan bireylerin işsizlik maaşı almasını kolaylaştıracak bir adım attı. Artık, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek. Bu değişiklik, haksız yere işten çıkarılanların yeni bir işe girişte karşılaşabilecekleri engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.



SGK’nın uygulama değişikliğine dair açıklamalarda bulunan İsa Karakaş, işsizlik sigortası sisteminde yapılan bu değişiklik ile artık işten çıkarılma nedeninin engel teşkil etmeyeceğini belirtti. Karakaş, “Önceden haksız yere işten çıkarılan kişilerin, İş Kanunu'nun 25. maddesine dayalı olarak 'ahlak ve kurallara uymayan haller' nedeniyle işsizlik maaşı alamıyordu. Ancak artık bu durum değişti,” dedi.

Haksız işten çıkarmalar nedeniyle birçok işçi mahkemeye başvurmuştu ve mahkemelerin işçiler lehine karar vermesinin ardından SGK, işten ayrılma nedenine dair uygulamanın değiştirilmesine karar verdi.

Yeni uygulama ile, eğer bir işveren haksız bir şekilde işten çıkarırsa ve işçi, arabulucu veya mahkeme yoluyla tazminat alabilirse, bu durumu SGK'ya bildirerek işten çıkarılma kodunu değiştirebilecek. Bu durum, işsizlik maaşı alamayan ve yeni iş başvurularında zorluk çeken birçok çalışan için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu değişiklik, işten çıkarılma nedeniyle işsizlik maaşı almayı başaramayan çalışanlar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Aktarılan bilgilere göre, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu, ne kadar zaman geçmiş olursa olsun değiştirilerek işsizlik maaşı alımı sağlanabilecek. Tüm çalışanlara bu yeni düzenlemenin hayırlı olması temenni ediliyor.