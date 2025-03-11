Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile esnaf kredilerinin üst limiti 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, sıfır ve 5 yaşına kadar olan araç alımları ile işyeri edinme kredileri için belirlenen üst limit de 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseltildi. Faiz oranlarında da önemli bir değişiklik yapıldı; daha önce yüzde 29 olarak uygulanan kredi faizi, yüzde 25’e düşürüldü. Bu adımlar, esnafların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.



Esnaf Daha Fazla Destek Bekliyor

Kredi artışı ve faiz indirimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Alanya ve Çevresi Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya, bu gelişmelerin olumlu olduğunu ancak daha fazla faiz indirimi talep ettiklerini belirtti. "Kredilerde üst limitin 1 milyon TL’ye çıkması güzel bir gelişme. Faiz oranlarının yüzde 29’dan 25’e düşmesi de önemli bir adım. Ancak biz esnaf için daha fazla faiz indirimi talep ediyoruz. Yüksek faiz oranları ticareti zorlaştırıyor. Umarız ilerleyen dönemde faizler daha da aşağı çekilir" dedi.



Resmi Yazı Bekleniyor

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp de düzenlemeleri değerlendirdi. Yenialp, "Kredi limitlerinin yükseltilmesi ve faizlerin düşürülmesi esnaf için sevindirici bir gelişme. Ancak şu an için bu değişikliklerle ilgili resmi bir yazı ulaşmadı. Yine de esnafın bankalarla kıyaslandığında çok daha uygun oranlarla kredi kullanabildiğini söyleyebiliriz. Bankalarda kredi faizleri yüzde 58 seviyelerine kadar çıkarken, kooperatifler aracılığıyla bu oran yüzde 25’e kadar düşüyor. Devletimizin sağladığı bu destek, esnafımıza büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.



Esnafa Can Suyu Olacak

Yapılan düzenlemelerin, ekonomik olarak zor günler geçiren işletmelere bir nebze olsun nefes aldırması bekleniyor. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde olan küçük işletmeler, düşük faiz oranlarıyla finansman sağlayarak işlerini büyütme veya mevcut borçlarını daha uygun koşullarda ödeme imkanı bulacak. Bu gelişmeler, esnaf için can suyu niteliğinde.