Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle kurulan “Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu,” kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, yerelde Vali Başkanlığında oluşturulacak il koordinasyon kurulları ile kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve takibi sağlanacak.



Alanya Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİKAD) olarak, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir şekilde var olmalarını desteklemeye, eşit ve kapsayıcı bir ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz. Üreten, girişimci ve cesur kadınlarımızın desteklenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve istihdamda daha fazla yer almaları, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir. Kadınların gücü, yalnızca bireyleri değil, toplumumuzu ve ekonomimizi de ileri taşımaya devam edecektir.



Bu süreçte, AGİKAD Yönetim Kurulu ve Girişimci Üyeleri, Alanya’da aktif bir rol üstlenerek kadın girişimciliğini teşvik edecek ve ekonomiye daha güçlü katılımlarını sağlayacaklarını açıkladı.

Ayrıca, Antalya’da bu görevi üstlenen TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu ve tüm Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, AGİKAD Derneği olarak tebrik edilirken, yerelde gerçekleştirdikleri örnek çalışmalara sonsuz destek verileceği belirtildi.





