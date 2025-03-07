Alanya ve Antalya, Rus turistler için önemli tatil destinasyonları olmasına rağmen, yapılan araştırmalar, Rusya'nın ana kaynak pazarı olan Rusya'dan Türkiye için endişe verici bir durumu gözler önüne serdi. Mart ayında Rus turistlerin rezervasyon yaptığı ülkelerde Mısır, yüzde 25,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Tur operatörlerinin verilerine göre, Rusların Mart ayındaki tatil tercihleri araştırıldığında, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 18,6, Tayland yüzde 17,1 ve Türkiye yüzde 8,6 ile onu takip etti. Ayrıca, Rusya'nın iç destinasyonları yüzde 4,5’lik bir ilgi görürken, Sri Lanka, Vietnam, Çin, Maldivler ve Küba gibi uzak destinasyonlar da dikkat çekici oldu.



Mısır, rezervasyonlarda da liderliği koruyarak yüzde 25,2'lik bir pay elde ederken, Tayland yüzde 21,9, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 14,3 ve Rusya içi destinasyonlar yüzde 11,7 ile popülerliğini sürdürdü. Türkiye ise yüzde 7,3 ile rezervasyonlarda 5. sırada yer aldı.



Geçen yıl yüzde 12 olan Türkiye'nin aramalardaki payı, bu yıl yüzde 8,6’ya düşüş gösterirken, rezervasyonlardaki aynı oranda bir azalma dikkat çekti. Bu gelişmeler, Türk turizm sektörü için alarm zillerini çaldırırken, özellikle yaz sezonuna yönelik stratejilerin gözden geçirilmesini gerektirebilir.