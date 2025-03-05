Dünyanın en büyük turizm fuarları olan ITB Berlin, 4-6 Mart tarihlerinde Messe Berlin’de düzenleniyor. Her yıl binlerce turizm profesyonelini ağırlayan ve küresel seyahat sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan fuar, bu yıl da yoğun bir ziyaretçi akışıyla kapılarını açtı. Bu yıl ITB Berlin’de 90 metrekarelik geniş bir alanda yer alan standıyla Alanya’yı, Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Burhan Sili ile ALTAV, ALTİD ve ALTSO’dan çok sayıda katılımcı temsil ediyor. Fuarın ilk gününde Alanya standını ziyaret edenler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vardı.

2025 ETKİNLİKLERİ STANT TASARIMINA EKLENDİ

Hem görsel estetiği hem de işlevselliğiyle fuar ziyaretçilerinden tam not alan stantta, Alanya’nın 2025 yılı etkinlik takviminde yer alan Caz Festivali, Plaj Voleybolu Şampiyonlar Ligi, Dünya Plaj Henbolu organizasyonları ziyaretçilere tanıtılıyor. Alanya’nın çok yönlü bir turizm destinasyonu oluşuna dikkat çeken stantla Alanya yeni vizyonunu hem görsel olarak katılımcılara sunarken hem de üst düzey katılımcılarla turizm camiasına gösteriyor.

ALANYA İÇİN TÜM PAYDAŞLAR BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Fuar hazırlıklarının Alanya Belediyesi, ALTAV, ALTSO ve ALTİD iş birliğiyle yürütüldüğü ITB Berlin’de gerçekleştirilen görüşmeler de tüm paydaşların katılımıyla yapılıyor. Alanya heyeti Berlin’de ilk olarak Türk -Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Nalan Yetim ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından fuar alanına geçen heyet burada Corendon, MTS Türkiye, Jet2, ETS, TUI Polonya ve Bentour yetkilileriyle bir araya gelerek, Alanya’nın 2025 turizm stratejisini ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmelerde, uçuş kapasitesinin artırılması, pazar genişletme stratejileri ve Alanya’nın turizm çeşitliliğini öne çıkaran projeler ele alındı.