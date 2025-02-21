TÜRSAB Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) 2. Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya’nın Baltık ülkelerinde turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Yılmaz, Baltık ülkelerindeki yaz sezonu için yapılan satışların oldukça iyi gittiğini ifade ederek, 2025 yılı için olumlu beklentiler taşıdıklarını açıkladı.



Yılmaz, "Alanya, dünyanın en özel turizm kentlerinden biri. Burası sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, aynı zamanda köklü tarihi ve kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor. Sultan Alaaddin döneminde Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan bir şehirden bahsediyoruz. Alanya, uluslararası turizm fuarlarında ve tanıtım merkezlerinde sürekli olarak kendini gösteriyor. TÜRSAB Alanya olarak da bu tanıtım faaliyetlerini her zaman destekliyoruz" dedi.



Baltık ülkelerinden gelen tur operatörleriyle yapılan görüşmelerin umut verici olduğunu belirten Yılmaz, "Son zamanlarda Baltık ülkelerinden Alanya’ya olan talebin arttığını gözlemliyoruz. Satışlar gün geçtikçe daha iyi bir seviyeye ulaşıyor. Bu yüzden, tüm Alanya esnafına önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum: Yerinde tanıtıma destek verelim. En iyi tanıtım, misafirin bulunduğu yerde ona doğrudan Alanya’yı anlatmak ve kaliteli hizmet sunmaktır" şeklinde konuştu.



Yılmaz, ayrıca gelen misafirlere nazik ve dürüst bir tavır sergilemenin altını çizerken, "Haksız satış yapmamalı ve insanları kandırmamaya özen göstermeliyiz. Turizmin sürdürülebilirliği için güven ve memnuniyet esastır. Esnafımızın daha dikkatli ve duyarlı olmasını rica ediyorum. Alanya’mızın marka değerine zarar verecek hareketlerden kaçınmalıyız" ifadesini kullandı.



Son olarak Kerim Yılmaz, tüm turizm sektörü temsilcilerine ve esnafa 2025 yılı için bereketli ve başarılı bir sezon dileyerek, Alanya turizminin verimli geçmesini temenni etti.