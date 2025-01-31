Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ekim, Kasım ve Aralık dönemini kapsayan 2024 yılının dördüncü çeyreğinde turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçilerden elde edilen bu yılki gelirin 43 milyar 92 milyon dolarını kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri arttı

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarak 13 milyar 788 milyon dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 13 milyar 650 milyon dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 137 milyon 769 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 19,5'i Türkiye’yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı 2024 yılında yüzde 9 arttı

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin kişi oldu. Bunların yüzde 15,4'ünü 9 milyon 599 bin 727 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yıllık olarak geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu.

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarak 13 milyon 917 bin kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 17,4'ünü 2 milyon 416 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye’de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar oldu.

Paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8

Bu yıl ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28,8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,5 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22,7, yeme içme harcamaları yüzde 7,4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 0,9 arttı.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 23,2, yeme içme harcamaları yüzde 26,3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 5,2 arttı.

En çok ne için ziyaret edildi?

Yıllık olarak ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 64,9 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar ülkemize yüzde 69,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Bu çeyrekte ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 62,4 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye’ye yüzde 69,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri 2024 yılında azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2024 yılında yüzde 8,2 azalarak 7 milyar 741 milyon dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 azalarak 2 milyar 131 milyon dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon dolarını kişisel, 391 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısı arttı

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 2024 yılında yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bin oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 680 dolar olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,3 azalarak 2 milyon 691 bin kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 792 dolar olarak gerçekleşti.