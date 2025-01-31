Bu karar, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnafa büyük bir nefes aldırdı. Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek esnafın prim borçlarının yapılandırılması için yeni adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Değirmenci, “Esnafımızın en büyük sorunlarından biri sigorta prim borcu ve buna eklenen faiz yüküdür. Daha önce borç nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan esnafımız, bu kanun sayesinde artık tedavi olabilecek. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bu düzenleme esnafımıza büyük bir destek oldu. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ancak bu noktada bir adım daha ileri gidilmeli. Esnafın biriken Bağ-Kur, SSK ve kamu borçlarının sıfır faizli ya da düşük faizli kredi imkanıyla yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Başkan Değirmenci, yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılarak esnafın üzerindeki borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür adımların, esnafın ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Alanya esnafı için umut vadeden bu düzenleme, hem sağlık hizmetlerine erişimin devamını hem de borçlarla ilgili çözüm arayışlarını gündeme taşıdı.