Alanya'da turizm sezonu öncesinde, ünlü markaların avukatları imitasyon ürünlerin satışını yaptığı iddiasıyla turizm esnafına polis eşliğinde baskın düzenledi. Bu durum, Alanya'nın turizm esnafı arasında büyük bir rahatsızlık yarattı.

Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, yapılan muameleyi eleştirerek "Küçük esnafa değil, bu üretimi yapan fabrikalara baskın yapsınlar." dedi. Her yıl birkaç kez tekrarlanan bu olayların tekrar gündeme gelmesi üzerine konuşan Demir, küçük esnafın ekonomik zorluklarla boğuştuğunu vurguladı.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bazı ünlü aksesuar ve çanta markalarının avukatlarının dükkanlara savcılık izniyle girmek istemesi üzerine yaşanan gerilimde esnaflar kontrol amaçlı girmeye çalışan avukatlara izin vermek istemedi. Yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Demir, "10 kuruş kazanan bir esnafa değil; bu üretimi yapan merkezleri ve fabrikaları kapatsınlar." ifadelerini kullandı.

Demir açıklamasında şunları ekledi: “Esnafımız zaten ekonomik zorluk yaşıyor. Sadece küçük esnafların üzerine gidiliyor. Bu durum sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da yaşanıyor ancak sorun özellikle Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde daha belirgin hale geliyor.”

Demir ayrıca sözlerine şöyle devam etti: “Ürünün imitasyon olduğunu alanda biliyor satanda biliyor. Suyu gözünden kesmek lazım; ürünler satıldığı sürece herkes alacak. Esnafımızı sıkmamak ve daha ılımlı yaklaşmak lazım.” Böylece baştan sona sıkıntılı bir süreç yaşayan küçük işletmelere yönelik uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Bu tür denetimlerin yerinde olabileceğini fakat uygulamanın şeklinin önemli olduğunu belirten Nuri Demir’in açıklamalarıyla birlikte Alanya’daki turizm sektöründeki belirsizlik ve endişe de tekrar gündeme gelmiş oldu.