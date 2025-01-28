Son yıllarda kafe kültüründe önemli değişimlerden biri olan "masa ücreti" uygulaması, özellikle üniversite şehirlerinde dikkat çekici bir şekilde yaygınlaşmış durumda. Bu yeni model, yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında kafe işletmeleri tarafından uygulanmaya başlandı. Müşteriler, oturdukları süre boyunca belirli aralıklarla sipariş vermek zorunda kalırken; sipariş verilmediği takdirde her dakika için ek ücret ödemekle yükümlü hale geliyor.

Kafe sahipleri bu uygulamayı uzun süre sadece bir içecek ile oturan müşterilerin kendilerine zarar verdiği düşüncesiyle hayata geçirdiklerini belirtirken; kira, enerji ve personel giderlerinin arttığı günümüzde masa ücreti modeli ile hem maliyetleri dengelemeye hem de işletme karlılığını artırmaya çalışıyorlar.



Ancak bu durum öğrenciler arasında yoğun tepkilere neden oldı. Kafelerin yalnızca ürün tüketilen yerler değil; aynı zamanda sosyalleşme ve çalışma alanları olduklarını vurgulayan öğrenciler, masa ücreti uygulamasının bütçeleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyorlar. Birçok öğrenci için bu tür mekanların erişilemez hale gelmesi kaygı verici bulunuyor.

Sonuç olarak masa ücreti uygulaması kafelerdeki deneyimi değiştirecek gibi görünüyor; ancak bunun getirdiği zorluklar ve toplumsal tepkiler de göz önünde bulundurulmalı. İşletmelerin sürdürülebilirliği açısından atılan bu adımların yanı sıra müşteri memnuniyetinin nasıl sağlanacağı da büyük önem taşıyor.