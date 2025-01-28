Alanya'nın kadın girişimcilerini bir araya getirerek, ticaret dünyasında güçlü bir ağ oluşturmayı hedefleyen Girişimci Alanya İş Kadınları Platformu kuruldu. Alanya'da kadın girişimciler tarafından kurulan Girişimci Alanya İş Kadınları Platformu Başkanı Rukiye Okşar, girişimci kadınların daha güçlü ve etkili bir şekilde bir araya gelmesini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Girişimci Alanya İş Kadınları Platformu kuruldu. Platform, Alanya’nın kadın girişimcilerini bir araya getirerek güçlü bir iş ağı oluşturmayı amaçlıyor. Girişimci Alanya İş Kadınları Platformu, bu önemli adımı kamuoyuna duyurmak için dün saat 13.00’te Hayal Ağacı Montessori Okulu'nda düzenlediği basın toplantısında katılımcılara platformun hedefleri, projeleri ve sunduğu fırsatlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantıda, platformun girişimci kadınlara sunacağı eğitimler, sektörel buluşmalar, hızlı bağlantı kurma etkinlikleri ve iş dünyasında inovasyon yaratma fırsatları gibi çeşitli projeler üzerinde duruldu. Platform, kadın girişimcilerin ‘Nereden başvurabilirim? Nasıl yapabilirim?’ gibi sorularına yanıt bulabilmeleri için bir destek alanı yaratmayı planlıyor.

‘AMACIMIZ İŞ KADINLARINA YOL GÖSTERİCİ OLABİLMEK’

Girişimci Alanya İş Kadınları Platformu Başkanı Rukiye Okşar, yaptığı açıklamada, "Platformumuz, Alanya'da ticaret yapan girişimci iş kadınlarının bir araya gelerek sektörel buluşmalar düzenleyeceği, bilgi paylaşımı yapacağı ve kendi sektörlerinde iyileştirmeler ile inovasyonlar için neler yapılabileceği üzerine konuşulacağı bir alan sunmayı hedefliyor. Eğitimler, söyleşiler ve özellikle Speed Network (hızlı bağlantı kurma) gibi etkinliklerle üyelerimizin birbiriyle kolayca iletişim kurabileceği ve ihtiyaçlarına göre bir araya gelebileceği bir platform oluşturulacaktır. Amacımız, Alanya'da ticaret yapan iş kadınlarının kendilerini daha yakın hissedecekleri bir ortam sunmak ve onlara yol gösterici olabilmek. Girişimcilik konusunda "Nereden başvurabilirim? Nasıl yapabilirim?" gibi sorulara yanıt aradıklarında yanlarında olabilmek için bir araya gelmiş bir proje olacak. Bu platform, spontane bir şekilde gelişse de temeli sağlam ve hedefleri belirgin olan bir yapıya sahip olacak” dedi.

6 ŞUBAT’TA TOPLANTI YAPILACAK

Okşar, ayrıca 6 Şubat’ta saat 14:00’te Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yaklaşık 70 iş kadını ile tanışma toplantısı gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu toplantının ardından, platform üyeleriyle birlikte projeler ve eğitimler hakkında ortak kararlar alınarak duyurulacak.