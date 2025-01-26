Günümüzde birçok kişi, telefon dolandırıcılarından gelen mesajlarla karşılaşıyor. En yaygın yöntem, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, savcı veya hakim olarak tanıtarak vatandaşlardan para istemeleri. Yetkililer tarafından yapılan uyarılarla birçok kişi bu tuzaklardan kurtulsa da bazıları hala mağdur olabiliyor.

Dolandırıcılar artık teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak daha karmaşık yöntemler geliştiriyorlar. Bu duruma karşı emniyet güçleri operasyonlarını sürdürürken hükümet de dijital suçlara yönelik yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatın yeniden düzenleneceği belirtiliyor.



EFT ve Havalede Yeni Güvenlik Önlemleri

Alınacak önlemler arasında EFT ve havale sisteminin daha güvenli hale getirilmesi öne çıkıyor. Örneğin, havale işlemi sırasında bankadan gelen onay mesajının ardından ikinci bir doğrulama sistemi devreye sokulacak.

Yeni alınacak tedbirler şunları içeriyor:

Cumhuriyet Başsavcılıklarının Kapasitesinin Artırılması: Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda soruşturma kılavuzları hazırlanarak güncel tutulacak.

Kimlik Doğrulama Zorunluluğu: Telefon aboneliğinde kimlik doğrulamaları zorunlu hale gelecek; abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Anında İptal Sistemi: Dolandırıcılık girişimlerinde bulunan telefon aboneliklerinin anında iptal edilebilmesi için gerekli teknik altyapı kurulacak.

İnternet Satışlarında Koruyucu Düzenlemeler: İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafların korunması amacıyla yeni düzenlemeler yapılacak.

Bankacılık İşlemlerinde Hızlı Bloke Uygulaması: Banka ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarda vatandaştan çalınan paranın yatığı hesap hızlıca bloke edilecektir.

Bu yeni tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte telefon dolandırıcılığına karşı etkin bir mücadele hedefleniyor. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda yine uyarılar yapılıyor; bu tür durumlarda yetkililere başvurmanın önemli olduğu vurgulanıyor.