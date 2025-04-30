Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, taksici esnafına yönelik yayınladığı bir duyuru ile uygulama (Yandex, Uber ve benzeri) kullanan meslektaşlarına karşı net bir tavır sergiledi. Akkaya, bu uygulamaların haksız rekabete yol açtığını belirterek, esnafın birlik olması çağrısında bulundu.

Duyuruda, "Odamızın defalarca uyarılara rağmen, bazı esnaf arkadaşlarımızın aplikasyonlar kullanarak diğer meslektaşlarına karşı avantaj sağlamak için ısrar etmektedirler" ifadelerine yer verildi. Bu durumun, esnafın çoğunluğunun aldığı karara aykırı olduğu vurgulandı.

İŞ VERMEYİN ÇAĞRISI VE CEZA UYARISI

Başkan Akkaya, uygulama kullanmakta ısrar eden taksicilere yönelik yaptırımların devam edeceğini de açıkça belirtti. Duyuruda, "Aplikasyon kullanarak çalışma ısrarını sürdüren taksiler, Odamızın 890 taksinin kayıtlı olduğu WhatsApp grubunda ilan edilmektedir. Aplikasyon kullandığı ilan edilen bu taksilere Alanya'mızdaki 55 taksi durağı olarak kimse kendi bölgesinden iş vermemesini Oda olarak istiyoruz" denildi.

Alanya Şoförler Odası'nın temel amacının esnaf arasındaki çalışma barışını tesis etmek ve taksicilerin haklarını korumak olduğu vurgulanırken, "Hala Uber Yandex gibi aplikasyonları kullanan arkadaşlara karşı da cezai işlemler uygulanacaktır" ifadeleriyle kararlılık mesajı verildi.