Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde akaryakıt istasyonları ve taşıt sahiplerine kolaylık sağlayacak bir karar aldı. Yapılan duyuruya göre, UTTS tanımlama süreleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayarak istasyonlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Taşıt Kimlik Modülü'nü (TİM) taktırmaları için son tarih 2 Haziran 2025 olarak belirlendi. Ayrıca, bu donanımların yeni nesil ödeme kaydedicilerle iletişiminin sağlanması ve UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlanması da aynı tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.

Vergi mükelleflerinin ise, kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve ticari amaçla kullandıkları taşıtları için UTTS'ye kayıt ve başvuru işlemlerini 2 Haziran 2025'e kadar yapmaları gerekiyor. Taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılarak sistemin kullanılmaya başlanması için son tarih ise 30 Haziran 2025 olarak açıklandı.

GİB yetkilileri, belirlenen yeni süreler içerisinde gerekli işlemlerin tamamlanmasının önemini vurguladı. UTTS'nin, akaryakıt alım-satım süreçlerinde şeffaflığı artırması ve vergi kayıplarını önlemesi bekleniyor.