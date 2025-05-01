Alanya'nın Cikcilli Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde karşılaştıkları şaşırtıcı manzara karşısında tepkilerini dile getirdi. Abdurrahman Alaattinoğlu Lisesi'nin yer aldığı 223. Sokak'ta, güneşin aydınlattığı saatlerde sokak lambalarının hala yanıyor olması vatandaşların dikkatini çekti.

"Milli servet göz göre göre lambalarla birlikte yanıyor" diyerek duruma tepki gösteren çevre sakinleri, bu israfın kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Vatandaşlar, yetkilileri bu duruma derhal müdahale etmeye ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmeye çağırdılar. Sabahın erken saatlerinden itibaren yanan lambaların ne kadar süredir bu şekilde olduğu ise henüz bilinmiyor.

Cikcilli Mahallesi sakinleri, benzer durumların sıklıkla yaşanmaması için yetkililerin daha duyarlı olmasını ve kontrollerin artırılmasını talep ediyor.