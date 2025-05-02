Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun acı gününde yanında oldu. Hacıosmanoğlu, Başkan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle kulüp tesislerimizde bir taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Gerçekleşen anlamlı ziyarette TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de eşlik etti. Alanyaspor cephesinden ise Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu, Asbaşkan Enver Vural, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Joao Pereira ziyarette hazır bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Boztepe, Başkan Hasan Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini ileterek, yarın oynanacak olan Bellona Kayserispor karşılaşmasında Alanyaspor'a başarılar temennisinde bulundular.

Ziyaretin sonunda Başkan Hasan Çavuşoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye teşekkür ederek, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını hediye etti.