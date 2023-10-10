Yabancı uyruklu plakaların men edildiğini açıklayan Alanya Kaymakamı Ürkmezer, "Alanya’da kalma süresini geçirdiği ekiplerimizce tespit edilen yabancı plakalı araçlar trafikten men edilerek gümrük müdürlüğüne teslim edilmiştir. Denetimlerimiz ve kontrollerimiz durmadan devam edecek." dedi.
Yabancı Plakalı Araçlar Trafikten Men Ediliyor
Alanya Kaymakamlığı, yabancı plakalı araçları sıkı takibe aldı. Açıklamayı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer yaptı.
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