Alanya Belediyesi Konforlu Ulaşım İçin Çalışmaya Devam Ediyor Alanya Belediyesi Konforlu Ulaşım İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Yabancı uyruklu plakaların men edildiğini açıklayan Alanya Kaymakamı Ürkmezer, "Alanya’da kalma süresini geçirdiği ekiplerimizce tespit edilen yabancı plakalı araçlar trafikten men edilerek gümrük müdürlüğüne teslim edilmiştir. Denetimlerimiz ve kontrollerimiz durmadan devam edecek." dedi.  