Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Havacılığı Etkinliği” düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasında, havayolu taşımacılığının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir gelişim gösterdiğine değinen Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, öğrencilerin bilimsel gelişimlerinin sağlanmasında sektörel buluşmalara önem verildiğini belirtti. Dekan Atılgan, Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” ilkesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini güçlendirecek nitelikli mezunlar yetiştirme gayesi içinde olduklarını vurguladı. Dekan Atılgan, konuşmasının son bölümünde “Fakültemize desteklerinden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür ederim.” dedi.

TÜRK HAVA SAHASININ STRATEJİK VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ KONUŞULDU

Etkinliğin devamında Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meltem Akça da, “100. Yılında Türk Havacılığı” isimli sunumu gerçekleştirdi. Sunumda Akça, Anadolu’da tasarlanan ilk uçaktan günümüz insansız hava aracı ve milli muharip uçağa erişim sürecindeki gelişimi öğrencilere ve konuklara aktardı. Ayrıca programda, Gazipaşa-Alanya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleri de öğrenciler ile bir araya gelerek Türkiye hava trafik yönetim ve hava trafik kontrol hizmetlerinden bahsederek, Türk Hava Sahası’nın stratejik ve jeopolitik önemine değindiler. Etkinlik, havacılık sektöründe çok daha güçlü bir konuma yükselmek amacıyla Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak bilimsel ve sektörel faaliyetlerin devam ettirileceği ve ALKÜ’ye katkı sağlayacak projeler üretilmesi hususunda öğrenciler ile bilgi paylaşımı yapılarak sona erdi.