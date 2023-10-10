Alanya Belediyesi ‘Daha Temiz Bir Alanya’ sloganı ile sezon başında başlattığı çalışmalar kapsamında sezon boyu 375 otelde Sıfır Atık Eğitimi verdi. Sezon boyunca, eğitimci ve mühendis personel tarafından otel katları, restoranlar ve atık geçici depolama alanları kontrol edilip incelenerek, çalışan görevli personellere yerinde bire bir Sıfır Atık kapsamında eğitimler verilerek bilgilendirildi. Sıfır Atık eğitimleri ile sadece evlerde değil, çok büyük bir sirkülasyonun yaşandığı otellerde de hem tasarruf yapılacak hem de doğa ve çevre korunmuş olacak. Eğitimlerde otel yöneticileri ve personellerine verilen bilgiler ışığında atık yönetimi yapılarak, geri dönüşüm ile atık miktarı sıfıra indirilecek.