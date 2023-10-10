Şehrin batı girişinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım master planına uygun yol ağı oluşturmak amacıyla hazırlanan plan hayata geçirildiğinde vatandaşlarımız ve misafirlerimiz kente daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilecek. Bölgede mevcut yapılaşmanın %92’sinin 40 yaş üstü binalar olması nedeniyle dönüşümü yapılacak binalarda yeni yapılaşma 18 metrelik yola uygun olarak inşa edilecek. Yapılan planlama ile cadde boyu zemin katlar ticari alan, üst katlar ise konut kullanımlı 6 katlı yapılaşma olarak planlandı. Bu kapsamda daha önce 5 kat olan yapılaşma koşulları 6 kata çıkartılması nedeni ile herhangi bir emsal artışı yapılmamış olup kat artışından dolayı zemine yapılacak iyileştirmeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylı zemin etüdü ile desteklendi.

YÜCEL: “KENTİN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Yapılan tün planlama ve uygulamalarda kentin gelecek 50–100 yılını düşünerek hareket etiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kentimizin en eski ve en önemli ulaşım noktalarında biri olan Kızlarpınarı caddesinde bilindiği üzere geçtiğimiz yıl bir düzenleme yapmıştık. Bölgede yapılaşmanın eski olması ve bölgede kentsel dönüşüm yaşanacak olması nedeniyle bölgenin planlanmasında da değişikliğe gittik. Daha önce 12 metre olan yol genişliğini 18 metreye çıkardık, uygulamanın Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.