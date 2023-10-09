Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir müjde vererek, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." dedi.