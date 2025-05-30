Alanya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, yerel yönetimle vatandaş arasında dikkat çeken bir gerilim yaşandı. Kendi imkanlarıyla kurbanlık satış yeri hazırlayan bir vatandaş, hazırladığı alana şikayet gelmesi üzerine Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e yönelik sert tepkisini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılarak kamuoyunun gündemine oturdu.

"PAZAR YERLERİ PEŞKEŞ ÇEKİLDİ" İDDİASI

Vatandaş, yayınladığı videoda, belediyenin pazar yerleri konusundaki uygulamalarını hedef alarak, "Pazar yerleri peşkeş çekildi" iddiasında bulundu. Kurbanlık satış yerlerinin düzenlenmesi ve genel hizmet kalitesindeki eksikliklere vurgu yapan vatandaş, Başkan Özçelik'e sert sözlerle yüklendi. Belediyenin son dönemdeki uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren vatandaş, "Hizmet yok!" diyerek belediyenin sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü.

Bu tepki dolu anlar, Alanya'daki sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, tartışmayı da beraberinde getirdi.

Kurban Bayramı gibi özel dönemlerde belediye hizmetlerinin önemi göz önüne alındığında, bu tür tepkilerin yerel yönetimler üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Vatandaşın bu açık eleştirisi, yerel seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Alanya'da belediye hizmetleri konusunda ilk ciddi halk tepkilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik veya belediyeden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu görüntülerin, bayram öncesi kamuoyu gündemini meşgul etmeye devam etmesi ve yerel yönetim hizmetlerinin tekrar tartışmaya açılması bekleniyor.