Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkiinde bugün sabah saatlerinde endişe verici bir doğa olayı yaşandı. Deniz üzerinde oluşan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla an be an görüntülendi.

Sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, hortum yaklaşık 3 ila 5 dakika boyunca etkili oldu. Deniz üzerinde ilerleyen dev su sütunu, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirerek gözden kayboldu. Bu kısa süreli ancak dikkat çekici doğa olayı sırasında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

O anları saniye saniye kaydeden vatandaşlar, hortumun deniz üzerindeki ilerleyişini ve ardından kayboluşunu kayıt altına aldı. Görüntülerde, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne seren bu nadir olay net bir şekilde görülüyor.