Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. 28 Mayıs 2025 tarihli son güncellemesinde, Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda 42 yeni ürün "hileli" ve "sağlığa zararlı" gıda listesine eklendi. Bu ürünler arasında özellikle 4 farklı sucuk markası, yapılan hileler ve tespit edilen sağlığa zararlı maddelerle tüketicilerin dikkatini çekti. Bir üründe insan sağlığına zararlı boya maddesi tespit edilirken, diğerlerinde et hilesi dikkat çekti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan ve kamuoyunun sıkı takibinde olan "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığa Zararlı Gıdalar" listeleri, gıda sektöründeki dürüst olmayan uygulamaları ifşa etmeye devam ediyor. Son güncelleme ile ifşa edilen 42 ürün arasında yer alan sucuk markaları ve tespit edilen hileler şu şekilde:

AFYONKARAHİSAR EFEM (ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ): Bu markaya ait sucuklarda soya ve mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Kısmetoğlu Beyti – Piliç Sucuk: Üründe etikette belirtilmemesine rağmen taşlık türü sakatat bulundu. Bu durum "tağşiş" kapsamında değerlendirildi.

Yaşarbey Marka Sucuk: Bu üründe hem mekanik ayrılmış kanatlı eti hem de sağlığa zararlı gıda boyası tespit edildi. Bu nedenle ürünün derhal toplatılmasına karar verildi.

Gold Dana Gurme (KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ – Beytullah Yeşilçayır): Etiketinde "dana eti" ibaresi bulunmasına rağmen üründe kanatlı eti olduğu tespit edildi.



Piyasadan Toplatılacak ve Yasal İşlem Başlatılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu ürünlerin tespit edilmesinin ardından derhal piyasadan toplatılacağını duyurdu. Vatandaşları etiket bilgilerine karşı daha dikkatli olmaya davet eden Bakanlık, gıda güvenliği ihlali yapan firmalar hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını da bildirdi. Bu tür uygulamaların tüketicinin sağlığını ve güvenini ciddi şekilde zedelediği vurgulandı.

SAĞLIKLI SUCUK NASIL OLMALI?

Bakanlığın yaptığı açıklamalar, tüketicilerin sağlıklı sucuk seçimi konusunda bilinçlenmesini de beraberinde getirdi. İşte sağlıklı sucuk alırken dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

Et Kalitesi ve İçeriği:

Sağlıklı sucuk, etikette belirtildiği gibi %100 dana eti (veya tek tür et) içermelidir. Kanatlı eti, sakatat, taşlık gibi katkılar bulunmamalıdır.

Etin yağ oranı dengeli olmalı, ideal olarak %25'i geçmemelidir.

Soya veya nişasta katkısı kesinlikle olmamalıdır.



Katkı ve Koruyucu Maddelerden Kaçınma:

Monosodyum glutamat (MSG), nitrat/nitrit tuzları, yapay koruyucular ve boya maddeleri içeren sucuklar tercih edilmemelidir.

Özellikle sağlığa zararlı gıda boyaları kullanılan ürünlerden uzak durulmalıdır.



Doğal Baharat ve Fermente Üretim:

Sağlıklı sucuklar, doğal baharatlarla (kimyon, karabiber, sarımsak, pul biber vb.) hazırlanmalıdır.

Isıl işlem yerine fermente yöntemle (geleneksel kurutma) üretilmiş sucuklar daha doğal ve tercih edilesidir.



Etiket Okuma ve Güvenilir Marka:

Ürünün içerik listesi kısa, net ve anlaşılır olmalıdır.

Üretici firma Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onaylı kayıt sisteminde bulunmalıdır.

"%100 dana eti" ibaresi açıkça yer almalı ve firmanın adı net bir şekilde yazılmalıdır.



Saklama ve Görünüm:

Sucuk, vakumlu ambalajda olmalı ve ambalajı şişmişse kesinlikle alınmamalıdır.

Rengi parlak kırmızı değil, doğal koyu kahverengiye yakın olmalıdır (aşırı kırmızı renk, boya şüphesi uyandırır).

Etin dokusu sıkı olmalı, çok yumuşak olmamalıdır.



Bu bilgiler ışığında, tüketicilerin gıda alışverişlerinde daha bilinçli olması ve etiket okuma alışkanlığı kazanması, sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor. Siz de sucuk alırken bu detaylara dikkat ediyor musunuz?