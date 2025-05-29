Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC), 23 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 2. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni yönetimiyle hız kesmeden göreve başladı. Mevcut başkan Ferit Kesen'in güven tazeleyerek yeniden başkan seçildiği genel kurul sonrası, ALGC Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.

Mesut İlhan, Teoman Eriş, Zeliha Oner, Toygar Dim, Meryem Kanberoğlu, Vildan Rende, Geylani Topaloğlu, Beyza Sargın, Servet Ramazan Çolak ve Selçuk Soydan'dan oluşan yeni yönetim kurulu, dernek binasında bir araya geldi. Toplantıda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar da detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

ALGC'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde kritik görevlere getirilen isimler belli oldu:

ALGC Başkan Yardımcılıkları görevlerine Mesut İlhan ve Toygar Dim seçildi.

Genel Sekreterlik görevi Zeliha Öner'e verildi.

Mali Saymanlık görevini ise Teoman Eriş üstlendi.

Yeni yönetim, Alanya gazeteciliğine katkı sağlamak ve üyelerin haklarını savunmak adına önümüzdeki dönemde yoğun bir çalışma temposuna girecek.