Kleopatra Otelciler Derneği'nde yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında heyecanlı anlar yaşandı ve derneğin yeni yönetimi belli oldu. ALTİD Başkanı Burhan Sili'nin Divan Başkanlığı'nı üstlendiği genel kurulda, uzun süredir başkanlık görevini yürüten Servet Şakiroğlu, görevi Şevki Taç başkanlığındaki yeni yönetime devretti.

Taç Otel'de gerçekleşen toplantıya dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Genel kurulda, eski başkan Servet Şakiroğlu'nun yönetimi ibra edildi ve yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Oy birliğiyle başkan seçilen Şevki Taç, görevi devralırken yaptığı konuşmada, geçmiş dönemdeki hizmetlerinden dolayı Servet Şakiroğlu'na teşekkür ederek kendisine bir plaket takdim etti.

ALTİD Başkanı Burhan Sili de toplantıda bir konuşma yaptı. Şakiroğlu'na ve önceki yönetimine özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sili, yeni seçilen yönetime başarılar diledi. Sili, "Servet başkan ile yapmış olduğumuz başarılı çalışmaları, ALTİD Yönetim Kurulu üyesi de olan Şevki Taç ve yeni yönetimi ile de devam ettireceğimize inanıyorum," diyerek yeni döneme olan inancını dile getirdi.

Şevki Taç başkanlığındaki Kleopatra Otelciler Derneği Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:

Kadir Hacıkadiroğlu

Tevfik Sipahioğlu

Özgür Öz

Elvan Güneş

Yeni yönetimin, derneğin hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.