Alanya'nın Saray Mahallesi’nde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bir iş yerinde gıdaya uygun olmayan ekipmanlarla ve hijyen kurallarına aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlendi. Üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği gözlemlendi. Ayrıca iş yerinin genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket ettiği tespit edildi.

RUHSATSIZ ÜRETİME GEÇİT YOK

Denetimlerde, iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine ilgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapıldı ve tutanaklar düzenlenerek iş yeri Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.



BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN NET MESAJ: TAVİZ YOK

Alanya Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek” dedi.