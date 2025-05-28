Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren son kararname, idari kadrolarda önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Türkiye genelinde birçok ilçeye yeni kaymakam atamaları yapılırken, vali yardımcıları da yeni görev yerlerine tayin edildi. Bu atamalar zincirinde Alanya da nasibini aldı ve ilçenin kaymakamı değişti.

Uzun süredir Alanya Kaymakamı olarak görev yapan Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı koltuğuna atandı. Faik Oktay Sözer'in Bilecik Valiliği'ne atanmasıyla boşalan Beykoz Kaymakamlığı görevine getirilen Dr. Ürkmezer, Alanya'daki başarılı hizmetlerinin ardından şimdi İstanbul'un önemli ilçelerinden birinde görev yapacak.

Dr. Fatih Ürkmezer'in Alanya'dan ayrılmasıyla boşalan kaymakamlık görevine ise dikkat çeken bir isim atandı: Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk. Yeni Alanya Kaymakamı olarak önümüzdeki günlerde görevine başlayacak olan Şakir Öner Öztürk'ün, Alanya'ya getireceği yenilikler ve projeler merakla bekleniyor.

Bu atama, Alanya'nın idari yapısında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Şakir Öner Öztürk'ün Alanya'ya adaptasyon süreci ve ilçenin öncelikli meselelerine yaklaşımı, önümüzdeki günlerde kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.



Şakir Öner Öztürk Kimdir?



Şakir Öner ÖZTÜRK, 1980 yılında Tokat / Niksar'da doğdu. İlk ve Orta eğitimini Niksar'da, Lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2005 yılında başlamış olduğu Mülki İdare Amirliği mesleğinde sırasıyla; Tokat Kaymakam Adaylığı, Samsun Asarcık ve Salıpazarı Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus Kaymakam Vekilliği yapmış daha sonra bir yıl süreyle İngiltere'de yurt dışı eğitim görmüştür. 2008 yılında İçişleri Bakanlığı 92. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı dereceyle tamamlamıştır. Bugüne kadar sırasıyla Denizli - Beyağaç, Aksaray - Gülağaç, Bingöl - Kığı, Artvin - Borçka, Mardin – Artuklu ve Trabzon - Beşikdüzü ilçelerinde kaymakamlık yapmıştır.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile Sivas Vali Yardımcısı olarak atanan Öztürk, 28 Mayıs 2025 itibarıyla Alanya Kaymakamı olarak atandı.