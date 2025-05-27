AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve cezaevlerindeki kapasite sorununa çözüm sunmayı hedefleyen 10. Yargı Paketi'nde son rötuşlar yapılıyor. Teklifin bu hafta içinde TBMM'ye sunulması ve bayram öncesinde yasalaştırılması planlanıyor. Bu düzenleme ile birlikte, cezası 3 yıldan az kalan yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye yolu açılacak.

Tahliye Kriterleri ve Kapsam

10. Yargı Paketi'nin detaylarına göre, cezaevlerindeki kapasitenin 410 bini aştığı göz önünde bulundurularak, yeni infaz düzenlemeleri ile 45-50 bin hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olacağı ve kalan üç senelik cezalarını dışarıda tamamlayacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli suçlardan ceza alanlar bu paketten faydalanabilecek. Bu kapsamdaki kişiler, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise doğrudan tahliye edilecek.

"İyi Hal" Şartı ile Gözlem Kurullarına Büyük Sorumluluk

Erken tahliye imkanından yararlanmak için cezaevi gözlem kurullarının olumlu rapor vermesi gerekecek. AK Parti kaynakları, "Bir anlamda vatandaşı ve kamuoyunun hassasiyetini de dikkate almak durumundayız. Erken tahliye olacak biri dışarıda suç da işleyebilir. Bunun önüne geçilmesi için cezaevi kurullarına büyük iş düşecek. Psikopat eğilimliyse tahliye edilmeyecek elbette. O sebeple gözlem kurulları çok hassas, ince, kılı kırk yaran bir çalışma yapacak. Suç işleme eğilimi sürenlere yol verilmeyecek. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. 'Hadi senin üç yılın kaldı, çık' denmeyecek. İyi hâli varsa, pişmansa, cezaevinde meslek kurslarına gidip bir meslek edinmişse, sosyal projelere katılmışsa; hepsine bakacak ve gözlem kurulu bir karar verecek. Bütün bu kriterler yerine getirilmişse şartlı salıverilecekler" açıklamasında bulundu.

Özel Durumu Olan Mahkumlara Özel İnfaz Hükümleri

İnfaz paketinin bir diğer önemli düzenlemesi ise özel infaz hükümlerine yönelik olacak. Bu kapsamda:

Hamile ve çocuklu kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları imkânı getirilecek.

Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlamaları sağlanacak.



Mükerrer Suçlulara da İnfaz İndirimi Yolda

Mevcut durumda, basit suçları "mükerrer" olarak işleyenler, aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme ile basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi 'basit suç' olarak tanımlanan suçlara verilen cezalarda da infaz indirimi uygulanacak. AK Parti kurmayları, bu değişikliğin mükerrer suçluların topluma kazandırılması ve cezaevinde daha iyi bir davranış sergilemeleri için teşvik olacağını belirtiyor. Yeni düzenleme ile bu cezalarının dörtte üçü (3/4) tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri uygulanabilecek.

10. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla birlikte, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler ve birçok hükümlü için tahliye yolu açılması bekleniyor.