Alanya Super Sport'un Pazar günü Kestel Mahallesi'nde düzenlediği drift etkinliği, otomobil tutkunlarını bir araya getirerek büyük ilgi gördü. Alanya Kestel Go-Kart Pisti'nde gerçekleşen bu nefes kesici gösteriler, unutulmaz anlar yaşattı ve 7'den 70'e herkesi büyüledi. Etkinliğe turistlerin de yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

Antalya ve çevre illerden gelen drift yapan profesyonel sürücülerin katılımıyla adrenalin dolu anlar yaşayan seyirciler, her gösteriyi büyük alkışlarla karşıladı. Pilotların ustaca manevraları ve lastik dumanları arasındaki dansı, izleyicilere gerçek bir görsel şölen sundu.

Etkinlik boyunca güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuldu. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkinlik alanında trafik düzenini sağlayarak sorunsuz bir deneyim yaşanmasına katkıda bulundu. Katılımcılar da etkinliğin düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyon yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençleri illegal sokak yarışlarından uzaklaştırmak ve onları sporla buluşturmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Pist ortamında kontrollü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilen drift gösterileri, motor sporlarına olan ilgiyi doğru mecralara çekme potansiyeli taşıyor.