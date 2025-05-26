Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi Üçırmak Sokak sakinleri, yaklaşık 8-10 aydır süren telefon çaresizliği yaşıyor. Telefon görüşmesi yapabilmek için 2 kilometre yol kat etmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinin mağduriyeti her geçen gün artıyor. Telefonların çekmemesi nedeniyle iletişim kurmakta büyük güçlük çeken vatandaşlar, temel bir hizmetten mahrum bırakıldıklarını belirtiyor. Bir Mahmutseydi sakini, yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi: "Burası Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi Üçırmak Sokak. Burada yaklaşık 8-10 aydır telefonlar çekmiyor. Telefonla konuşmak için 2 km yol geliyoruz. Vatandaşlar mağdur. Yetkililerden çözüm bekliyoruz."

Özellikle acil durumlarda yaşadıkları sıkıntının boyutlarının daha da büyüdüğünü ifade eden vatandaşlar, çağrılarını yineleyerek sorunun bir an önce giderilmesini talep ediyor. Yetkililerin bu çaresizliğe bir son vermesi ve mahallelinin iletişim hakkını güvence altına alması bekleniyor.