Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve görenleri hayrete düşüren bir olayla sarsıldı. Mahallenin Köşk Yolu mevkiinde bulunan boş bir araziye, iddiaya göre belediyeye ait resmi plakalı bir kamyonetle eski ev eşyaları ve büyük hacimli atıklar bırakıldı. Çöp yığını içinde eski yatak, koltuk, televizyon gibi atıkların bulunması, mahalle sakinlerinin büyük tepkisini çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI: BELEDİYE TEMİZLİK YERİNE KİRLETİYOR MU?

Olayı şaşkınlık içinde izleyen mahalle sakinleri, çöp boşaltma anını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, kamyonetten birden fazla büyük ev eşyasının boş araziye bırakıldığı net bir şekilde görülüyor. Vatandaşlar, belediyeden temizlik hizmeti beklerken bizzat belediye görevlilerinin böyle bir davranış sergilemesine anlam veremedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda yorum alarak kamuoyunun dikkatini çekti.

Mahalle sakinleri tepkilerini dile getirirken, “Belediye temizlesin diye vergi veriyoruz, ama onlar çöpleri toplayacaklarına getirip gözümüzün önüne döküyor. Bu mahallede çocuklar oynuyor, insanlar yaşıyor. Bu ne sorumsuzluk?” ifadelerini kullandı. Yetkililerden konuyla ilgili acil açıklama bekleyen vatandaşlar, duruma bir an önce müdahale edilmesini talep ediyor.

"KİM, NİYE, NE AMAÇLA?" SORULARI HAVADA KALDI

Yaşanan olay sonrası mahalle halkı hem çevre kirliliğinden hem de yaşanan durumun belirsizliğinden rahatsızlık duyuyor. Belediyeye ait olduğu öne sürülen aracın kim tarafından, ne amaçla kullanıldığı ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Mahalle sakinleri, söz konusu boş arazinin haftalardır farklı kişi ve araçlar tarafından da gelişigüzel şekilde çöp alanı olarak kullanıldığını belirtti. Ancak ilk kez resmi bir araca ait olduğu iddia edilen bir çöp boşaltımıyla karşılaştıklarını dile getirdiler.

YETKİLİLER SESSİZ, VATANDAŞ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve infial yaratan görüntülere rağmen, olayla ilgili henüz Alanya Belediyesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı. Mahalleli, belediyenin konuyla ilgilenip ilgilenmeyeceğini ve bu görüntülerin ardından bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını merakla bekliyor. Özellikle çevre temizliği konusunda sık sık kampanyalar düzenleyen yerel yönetimlerin, kendi araçlarıyla çöp döküldüğü iddialarına nasıl sessiz kaldığı da vatandaşın kafasında büyük bir soru işareti yaratıyor.